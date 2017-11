Giorgio Perinetti risponde a distanza alle parole del procuratore di Adel Taarabt, che alcuni giorni fa aveva detto di essere pronto a portare a fine stagione il suo assistito in una grande squadra: "Il procuratore del calciatore ha sparato una cosa che non è utile in questo momento - ha detto il dg del Genoa alla pagina Facebook Realtà Genoana - Io dico che le aspirazioni del calciatore di giocare la Champions sono legittime, ma passano attraverso ottime prestazioni con il Genoa. Il presente di ogni calciatore determina il suo futuro, se il calciatore desta l'interesse di qualche top club, meglio per tutti: vorrebbe dire soprattutto che Adel avrà fatto bene con il Genoa".



Perinetti ha poi spiegato con un'eventuale partenza del fantasista marocchino avverrà solo con il benestare della società rossoblu: "In definitiva il calciatore è blindato. Il Genoa, quindi, ha la possibilità di trattenerlo; detto ciò lei mi insegna che se destasse le attenzioni del Psg di turno tutto si farebbe più difficile. Comunque ribadisco la cosa più importante: il calciatore non può decidere unilateralmente di andare dove vuole."