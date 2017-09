Non ha portato la fortuna sperata, visto che ancora una volta in questo difficile avvio di stagione il Genoa è uscito dal campo sconfitto, ma sicuramente ad Ivan Juric il messaggio mandatogli ieri mattina da Beniamino Anselmi non può che avergli fatto piacere.



Poche ore prima del fischio d'inizio di Inter-Genoa, il possibile nuovo presidente rossoblu ha infatti scritto un breve sms d'incoraggiamento al tecnico balcanico. Un gesto che il destinatario ha apprezzato tantissimo ed è stato interpretato come un attestato di stima e fiducia in vista del futuro.



Aldilà delle molte voci di esonero aleggianti sulla sua panchina, Juric è convinto che in caso di cambio al vertice societario continuerà ad essere lui la guida del Grifone.