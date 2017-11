Davide Ballardini è stato chiaro: "Qui c'è tanto da lavorare".



Nella presentazione ufficiale davanti ai giornalisti, avvenuta a Pegli ieri mattina, il nuovo tecnico del Genoa non ha nascosto le molte difficoltà che attenderanno lui e i suoi giocatori lungo la strada che conduce alla salvezza. Per cercare di superare le mille avversità il Balla punterà soprattutto su due modifiche, quella del sistema di gioco e quella dei ritmi d'allenamento.



Il primo effetto lo si vedrà già oggi, quando i rossoblù saranno impegnati in una doppia seduta al centro sportivo intitolato a Gianluca Signorini, cosa davvero molto insolita durante la gestione di Ivan Juric. Con il tecnico croato le sessione atletiche giornaliere erano normalmente singole e difficilmente travalicavano le due ore. Con Ballardini si cambia. In settimane si lavorerà di più e probabilmente con maggiore intensità.



Per assistere al secondo cambiamento bisognerà invece attendere almeno altri dieci giorni, ossia fino a domenica 19 quando il Grifone sarà per la prima volta diretto in campo dal neoallenatore nella difficile trasferta di Crotone. E' probabile che già all'Ezio Scida Ballardini si presenterà con una difesa a quattro ed un centrocampo a tre, magari in supporto ad un trequartista, oppure che in alternativa possa optare per un più quadrato 4-4-2. In ogni caso il tridente arretrato tanto caro a Juric dovrebbe essere messo in soffitta.



C'è infine un altro punto sul quale l'allenatore romagnolo proverà a tracciare un solco rispetto al suo predecessore ed è la gestione della rosa. Tra le missioni impossibili affidate a Ballardini ci sarà infatti anche quella di recuperare i tre principali acquisti dell'ultima estate: Andrea Bertolacci, Ricardo Centurion e Gianluca Lapadula, tutti per un verso o per l'altro autori di un avvio di stagione non certo all'altezza delle aspettative.