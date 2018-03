Il precedente non è dei più positivi, eppure Luca Antonini vuole riprovarci.



Dopo aver contribuito la scorsa estate al trasferimento dal Wisla Cracovia al Genoa di Petar Brlek, il centrocampista croato recentemente tornato in prestito in Polonia, l'ex terzino oggi scopritore di talenti annuncia di essere al lavoro per portare in rossoblu un promettente esterno sudamericano: "Sono in partenza per l'Argentina - ha rivelato Antonini al Secolo XIX un paio di giorni fa - starò lì 8 giorni. C'è un giocatore che mi piacerebbe portare al Genoa. Il nome non lo dico, comunque è un difensore".



Dopo aver già opzionato gli arrivi di Cristian Romero dal Belgrado e di Diego Polenta dal Nacional Montevideo, i club di Enrico Preziosi potrebbe dunque abbracciare presto un altro difensore proveniente dal continente latino-americano