Trova conferme anche in Italia la voce rimbalzata nelle scorse ore dal Portogallo di un forte interesse del Genoa per il trequartista dello Sporting Lisbona Iuri Medeiros.



Secondo i media lusitani il club rossoblu e quello biancoverde avrebbero già raggiunto un accordo per il trasferimento in prestito del 23enne sulla base di 1,2 milioni di euro, con eventuale riscatto a favore dei liguri aggiungendo altri 11 milioni a giugno 2019.



L'edizione odierna della Stampa approfondisce ulteriormente la questione spiegando come un arrivo imminente di Medeiros sarebbe possibile solo a condizione che uno degli attuali esterni della rosa genoana gli lasci spazio. I candidati all'eventuale partenza sono Diego Laxalt e Darko Lazovic.



Nonostante le molte richieste giunte a Villa Rostan, sia per l'uruguagio che per il serbo, al momento però nessuno dei due sembra vicino alla cessione. Laxalt interessa particolarmente alla Fiorentina e al Torino ma le richieste del Genoa in tal senso, non meno di 12 milioni di euro, sembrano scoraggiare entrambe le pretendenti. La società granata si era mossa nelle scorse settimane anche su Lazovic, che nel frattempo ha rifiutato il trasferimento al Bruges in Belgio, ma l'esonero del suo connazionale Sinisa Mihajlovic sembra aver fatto tramontare questa ipotesi.



La dirigenza rossoblu resta comunque alla finestra in attesa di novità da qui a fine gennaio.