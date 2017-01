Si sta scatenando un derby di mercato fra Genoa e Sampdoria per Victor Ibarbo. L'attaccante colombiano tornerà anticipatamente al Cagliari dal prestito in Grecia con il Panathinaikos e sta cercando una nuova sistemazione in Italia.



TRATTATIVA CON LA SAMP - Nel corso della serata di ieri, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, Cagliari e Sampdoria hanno trovato l'accordo per il prestito oneroso di circa 3 milioni di euro di Ibarbo in blucerchiato e il contemporaneo passaggio in rossoblù di Ante Budimir. Il Cagliari, infatti, sta cercando un sostituto in rosa di Niccolò Giannetti destinato al prestito in Serie B dove Spezia e Benevento sono in pole position.



L'INSERIMENTO DEL GENOA, PER LIBERARE OCAMPOS - Tutto fatto e la risposta definitiva che era attesa per oggi. A pranzo, però, è arrivata la svolta. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com Enrico Preziosi ha contattato direttamente il Cagliari chiedendo fortmente il cartellino di Ibarbo. La motivazione? Il Genoa si sta preparando a liberare Lucas Ocampos, che piace molto al Milan, ed è alla ricerca di un sostituto. Ibarbo è ritenuto da Preziosi il candidato ideale e sta provando il sorpasso definitivo nel derby con la Sampdoria.