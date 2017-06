Le strade del mercato, oltre ad essere infinite, spesso sono anche imprevedibili.



Può capitare, ad esempio, che il passaggio di un allenatore da una squadra ad un'altra finisca per condizionare il possibile approdo di un calciatore in un club terzo. E' ciò che potrebbe succedere al Genoa nel caso Eusebio Di Francesco dovesse diventare il nuovo allenatore della Roma, ipotesi molto più che probabile.



Per il convincere il Sassuolo a liberare il suo tecnico, la dirigenza giallorossa ha infatti pensato di offrire al club emiliano come parziale contropartita l'intero cartellino di Federico Ricci, esterno d'attacco di scuola Roma, nell'ultima stagione in prestito proprio ai neroverdi.



Il 23enne romano è però anche il principale obiettivo di mercato di Ivan Juric, che dopo la positiva esperienza a Crotone due anni fa vorrebbe adesso riaverlo con sè anche al Genoa.



La Roma inizialmente sembrava d'accordo a discutere con la dirigenza rossoblù ed anche il giocatore, per bocca del proprio agente, nei giorni scorsi aveva mostrato vivo interesse per la destinazione ligure. Gli sviluppi della trattativa Di Francesco, tuttavia, potrebbero cambiare le carte in tavola, anche se non è detto che un eventuale acquisto di Ricci da parte del Sassuolo faccia tramontare definitivamente la pista che porta al Genoa.



Sempre che il ragazzo nel frattempo non abbia modificato la propria volontà di raggiungere il suo mentore Juric e preferisca cercare di imporsi in terra emiliana.



In quel caso il Genoa potrebbe cercare l'alternativa sempre in casa giallorossa, orientanto le proprie attenzioni verso un altro giovane romanista, il ventenne Daniele Verde.