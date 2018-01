Afriyie Acquah difficilmente diventerà un prossimo giocatore del Genoa. A complicare la trattativa per riportare nel capoluogo ligure il mediano ghanese con alle spalle un'esperienza con la Sampdoria contribuiscono una serie di cause. Prima di tutte la formula del trasferimento. Nel recente incontro tra le dirigenze di Torino e Genoa non è stato trovato un accordo che soddisfi entrambe le parti, dal momento che i rossoblù vorrebbero il giocatore in prestito mentre i granata intendono cederlo esclusivamente a titolo definitivo. In secondo piano ci sarebbero poi alcune valutazioni tattiche da parte di Davide Ballardini, non del tutto persuaso dal fatto che Acquah possa davvero tornare utile alla sua causa.



Ecco che allora quella che sembrava una pista molto calda sta velocemente raffreddandosi, anche perchè il Genoa nel frattempo sembra aver virato su un altro obiettivo per rafforzare il proprio centrocampo. Secondo il Corriere di Bologna i liguri sarebbero tornati alla carica con i rossoblù felsinei per Saphir Taider, già ad un passo dallo sbarco a Pegli lo scorso agosto. All'epoca la trattativa saltò nelle ultimissime ore di contrattazioni a causa del rifiuto di Luca Rigoni di fare il percorso inverso a quello dell'algerino. Ora però il tempo e le condizioni per cambiare l'esito di un matrimonio vanificato all'ultimo istante sembrano esserci tutte.



Il Genoa continua la caccia a un centrocampista. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, dopo aver sondato Acquah (Torino), si valutano Taider (Bologna) e Hiljemark (Panathinaikos). In difesa proposto Miangue (Cagliari), tentativo con la Roma per Leandro Castan. In vista di giugno, per la porta si tratta con Skorupski (Roma, c’è anche il Crystal Palace). Lazovic ha un’offerta dal Bruges e Centurion piace in Messico. No al Benevento per Biraschi. Il Crotone per l’attacco spinge per Ricci (Genoa, c’è anche il Bologna).