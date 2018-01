Prosegue la ricerca del Genoa di un mediano per rinforzare il proprio centrocampo già nell'imminente sessione di mercato che aprirà ufficialmente i battenti tra due giorni.



Secondo voci provenienti dal Sudamerica, la dirigenza rossoblù avrebbe posato gli occhi su Stefano Mosquera Garcia, 21enne colombiano attualmente in forza al Deportes Tolima che l'ha prelevato la scorsa estate in prestito dall'University Popayan, club che tuttora ne detiene il cartellino.



Solitamente impiegato come terzino sinistro in una difesa a quattro, Mosquera si è spesso esibito anche nel ruolo di mediano davanti alla linea arretrata, quello che i latinoamericani chiamano volante, ossia proprio il ruolo in cui il Genoa ha mostrato di avere più necessità dopo l'addio mai colmato di Tomas Rincon.