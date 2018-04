I timori della vigilia si sono rivelati purtroppo esatti. L'infortunio occorso a Davide Biraschi nel corso del derby di sabato scorso è infatti in linea con le aspettative.



Ieri il difensore romano è stato sottoposto agli esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione muscolare agli adduttori, un problema di media entità che lo terrà lontano dai campi per almeno 15 giorni.



Ciò significa che Davide Ballardini dovrà rinunciare a lui per le gare interne con Crotone e Verona e per la trasferta nell'Olimpico giallorosso.