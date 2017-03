Usando un po' di quella retorica troppo spesso adoperata nel calcio si potrebbe dire che domani per Armando Izzo inizierà la gara più importante della propria carriera.

A rischio per il difensore partenopeo del Genoa c'è infatti proprio il suo futuro come calciatore.

Nell'aula del Tribunale Federale di Roma scatterà il processo sportivo che vede tra gli indagati anche il ragazzo di Scampia. L'accusa è pesantissima: aver preso parte, assieme ad altri compagni, a due tentativi di combine nel maggio del 2014, quando militava nell'Avellino in Serie B. Secondo l'accusa, che riprende la testimonianza del pentito Antonio Accursio, ad aver chiesto a Izzo e compagni di accomodare il risultato delle gare contro Modena e Reggina sarebbe stato addirittura un boss della camorra, intenzionato a scommettere grosse cifre sulle due partite incriminate.

Izzo, tramite il suo avvocato Antonio De Rensis, in questi mesi si è sempre dichiarato estraneo alla vicenda. La difesa del legale del difensore napoletano si basa in particolare su due punti: la giovane età di Izzo al momento del fatto, che non avrebbe consentito al ragazzo di avere troppa influenza nello spogliatoio, e l'assenza dello stesso nelle due partite incriminate. “Sarebbe il primo calciatore ad essere condannato per illecito senza mai essere sceso in campo” ha affermato nei giorni scorsi De Rensis.

In caso i giudici non dovessero riconoscere la sua estraneità ai fatti, per Izzo il rischio è altissimo. Si va dai tre ai dodici mesi di squalifica in caso di omessa denuncia. Ma la condanna potrebbe essere anche di tre anni qualora venisse ravvisato l'effettiva partecipazione del calciatore all'illecito.



L'unica certezza, al momento, è che quella di domani sarà soltanto la prima udienza di un processo che rischia di trascinarsi almeno fino all'estate.