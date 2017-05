Ore decisive per il futuro di Olivier Ntcham.



Come ricorda il Secolo XIX, domani Genoa e Manchester City, società che ne detiene il cartellino e che due anni fa decise di girarlo in prestito biennale ai rossoblù, si incontreranno per definire il destino del 21enne francese.



Secondo gli accordi stipulati nell'estate 2015, la società di Enrico Preziosi potrà decidere se esercitare il diritto di acquisto girando nelle casse del club inglese 3 milioni di euro. Il City però potrà a sua volta rifiutare l'offerta, lasciare il ragazzo in Liguria e fissare un nuovo controriscatto a cifre crescenti: 7 milioni per il primo anno, 9 per il secondo, 11 per il terzo.



L'avventura in rossoblu di Ntcham ha visto più ombre che luci, anche se Juric è sembrato avere una certa considerazione nei suoi confronti. Non è quindi del tutto esclusa una sua permanenza ulteriore al Genoa.