Mario Donatelli, direttore sportivo del Genoa, è intervenuto ieri sera ai microfoni di Gradinata Nord su Primocanale per parlare della sfida di domani sera contro il Crotone: "Il match di sabato sarà più difficile degli ultimi tre al Ferraris, compreso il derby. Dobbiamo restare concentrati, non rilassarci perché loro vorranno fare punti qui. Ora abbiamo un buon margine sulla zona retrocessione ma nel calcio non c'è niente di scontato come abbiamo visto anche in Champions. L'errore più grosso che possiamo commettere a quello di rilassarci".



Donatelli ha poi speso importanti parole di elogio per Ballardini: "Ha avuto il merito di far giocare la squadra in un modo più coperto e ha sfruttato meglio le doti dei nostri difensori e centrocampisti, anche se devo dire se all’inizio la squadra giocava bene, ma subiva troppi gol. Ora accade il contrario: giochiamo sempre un buon calcio, ma la squadre incassa poco e siamo tra le prime difese del campionato. D'altronde per fare punti bisogna subire pochi gol".



Buone notizie arrivano dal fronte infortunati: "Penso che a parte Biraschi recupereranno tutti". Sia Bertolacci che Spolli, anche ieri allenatisi a parte, dovrebbero dunque essere della partita.