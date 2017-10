Dopo aver contribuito all'esonero di Massimo Rastelli dalla panchina del Cagliari, Ivan Juric sogna di poter fare un dispetto professionale anche ad un altro collega, Vincenzo Montella.



Proprio il croato, che fino a qualche settimana fa era tra gli indiziati ad essere il primo allenatore cacciato in questa stagione in Serie A, ora sembra essere passato da castigato a castigatore.

La prima vittoria stagionale del suo Grifone è infatti già costata il posto al tecnico dei sardi e un eventuale successo esterno domenica in quel di San Siro, ma potrebbe bastare anche un pareggio, con ogni probabilità sarebbe fatale anche all'ex aeroplanino, la cui fiducia da parte della società rossonera è ormai agli sgoccioli, dopo i pessimi risultati delle ultime settimane.



Un'eventualità, quella dell'esonero di Montella, che avrebbe un gusto sicuramente particolare per la tifoseria rossoblu, non certo simpatizzante dell'ex attaccante ed allenatore della Sampdoria.