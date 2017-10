In attesa della sfida di domenica pomeriggio tra Milan e Genoa ai microfoni di Milannews.it il doppio ex Stefano Eranio ha parlato della gara di San Siro: "E' una partita difficile come sono tutte le altre. Il Genoa ha vinto a Cagliari con un risultato bugiardo perché poteva essere più largo. Ha trovato giocatori importanti, ha cambiato un po' di moduli, ha recuperato Rigoni e Taarabt, lo conosciamo bene. E' una partita difficile, sulla carta il Milan ha qualcosa in più, ma quando devi rincorrere un risultato a tutti i costi e il pubblico magari rumoreggia i giocatori se non sono abituati possono non rendere come si vuole".