Nonostante lo scarso feeling che lega Beppe Iachini con la tifoseria del Genoa, frutto di vecchie storie mai sanate, l'allenatore del Sassuolo dimostra di avere una particolare predilezione per i difensori del club rossoblù.



Dopo aver chiesto informazioni su Armando Izzo, il quale tuttavia molto difficilmente lascerà Genova in questa sessione di mercato, il club emiliano sembra adesso intenzionato a bussare a Villa Rostan per un altro elemento della retroguardia del Grifone.



Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito internet, il Sassuolo vorrebbe sostituire il partente Paolo Cannavaro con Luca Rossettini, arrivato al Genoa la scorsa estate dal Torino. Se anche per il centrale veneto dovesse però arrivare una risposta negativa da Pegli, la società di Squinzi si concentrerebbe sul francese del Bologna Sebastian De Maio. Guarda caso, neanche a dirlo, obiettivo di mercato proprio dei liguri.