La speranza di Enrico Preziosi di scatenare un'asta attorno a Giovanni Simeone potrebbe presto diventare realtà.



La fila di pretendenti che settimana dopo settimana si presentano a bussare alla sede del Genoa per chiedere informazioni sul Cholito cresce sempre più e se fino a qualche giorno fa la Fiorentina sembrava la destinazione più probabile per il giovane attaccante argentino, ora i viola devono fare i conti nientemeno che con un colosso qual è il Paris Saint-Germain.



Secondo il Secolo XIX la missione italiana del ds parigino Antero Henrique avrebbe fatto tappa anche a Genova, dove il dirigente avrebbe preso contatti con Simeone junior.



L'interesse del PSG è solo l'ultimo in ordine di tempo nei confronti del centravanti bairense, seguito con attenzione oltre che in Italia anche in Inghilterra, da Watford ed Everton, e Spagna, Villareal e Siviglia.



