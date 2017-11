Quarantacinque giorni dopo la distorsione al ginocchio rimediata lo scorso 17 settembre nel match contro la Lazio, Nicolas Spolli da ieri è nuovamente a disposizione di Ivan Juric.



Rispettando in pieno la tabella di recupero stilata sei settimane fa dai medici del Genoa, il difensore argentino è dunque rientrato ad allenarsi regolarmente con il resto dei compagni, dopo che già da una decina di giorni aveva ripreso la preparazione differenziata.



Per Juric un recupero prezioso, in grado di fornirgli un'ulteriore alternativa nel reparto arretrato, anche se appare molto improbabile un utilizzo di Spolli già nel derby di sabato sera con la Sampdoria.



Oltre all'ex di Roma e Catania, il tecnico rossoblù può inoltre contare anche sul totale recupero di Isaac Cofie, ripresosi definitivamente dal pesante attacco batterico che l'aveva colpito due settimane fa, costringendolo anche ad un ricovero ospedaliero. Con il rientro del centrocampista ghanese e del difensore argentino, partiti questa mattina assieme a tutto il resto del gruppo genoano per il ritiro di Coccaglio, Juric ha finalmente a disposizione l'intera rosa. Una circostanza che gli consentirà di operare qualche mossa a sorpresa in vista della stracittadina.