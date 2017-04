Siccome quando piove lo fa sempre sul bagnato, gli strascichi del tracollo contro l'Atalanta rischiano di avere lunghe conseguenze per il Genoa.



Con una squadra già a pezzi moralmente, Andrea Mandorlini potrebbe ritrovarsi nelle prossime settimane in piena emergenza in attacco. L'espulsione rimediata ieri da Mauricio Pinilla, al quarto d'ora della ripresa, rischia infatti di costare molto cara al centravanti cileno, ma anche al tecnico rossoblu, privato di un'importante alternativa offensiva.



A norma di regolamento l'ex attaccante di Cagliari e Palermo potrebbe stare a riposo forzato anche per un mese. Pinilla, infatti, era già diffidato per cui il cartellino giallo rimediato subito prima di quello rosso comporterà per lui un inevitabile turno di stop. Ad esso andranno poi a sommarsi le almeno due giornate (ma potrebbero essere anche di più) derivanti dall'espulsione per proteste comminatagli dal signor Gavillucci di Latina, al quale il centravanti di Santiago ha anche rifilato un leggero schiaffo alla mano. E proprio da ciò che l'arbitro scriverà sul rapporto che presenterà al giudice sportivo dipenderà l'entità della sanzione a carico del numero 51 rossoblu.



Curioso come la precedente espulsione di Pinilla risalga esattamente a due anni fa, il 4 aprile 2015. Allora militante nell'Atalanta il sudamericano venne allontanato dal campo nel corso della gara contro il Torino dopo essere venuto alle mani con il granata Basha. In quel occasione il cileno rimediò ben tre giornate di squalifica. Un precedente che non gioca certo a suo favore.