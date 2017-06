La collaborazione tra Genoa ed Avellino in fase di mercato non è certo una novità. Negli ultimi anni gli stretti rapporti tra i due club hanno consentito ad Armando Izzo prima ed a Davide Biraschi poi di passare dall'Irpinia alla Liguria, con risultati più che soddisfacenti. Ora la collaborazione tra biancoverdi e rossoblu riprende vigore. Stando a quanto riporta il portale irpinianews.it Genoa ed Avellino sarebbero infatti ad un passo dal concretizzare un triplo affare. Il Grifone starebbe infatti per girare alla squadra di Walter Novellino la giovane punta spagnola Raul Asencio, in prestito, ed il portiere kosovaro Samir Ujkani, lo scorso anno in forza al Pisa. In cambio la società di Villa Rostan metterebbe le mani su Stephane Omeonga, giovane centrocampista belga giunto in Irpinia un anno fa dall’Anderlecht. Il Genoa lo preleverebbe a titolo definitivo lasciandolo però in prestito con la maglia biancoverde per la prossima stagione.