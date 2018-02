Il primo rinforzo del Genoa in vista della prossima stagione si chiama Cristian 'Guti' Romero.



L'operazione per portare in Liguria il 20enne difensore argentino è ormai praticamente conclusa, dopo che i dirigenti rossoblù e il suo attuale club, il Belgrano, hanno raggiunto l'accordo sul costo del cartellino. Lo riferisce questa mattina Tuttosport, specificando che il Genoa verserà nelle casse della società di Cordoba una cifra vicina ai 2 milioni di dollari, circa 1,6 milioni di euro.



Classe 1998, cresciuto nelle giovanili del Belgrano, Romero è un difensore centrale roccioso e abile nel gioco aereo che non risparmia sortite offensive soprattutto in occasione dei calci piazzati.