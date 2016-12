Sarà Leonardo Morosini il primo colpo di mercato del Genoa.



Bruciando la concorrenza di molti club italiani, tra cui Inter, Napoli e Juventus, la società rossoblu è ormai ad un passo dall'ufficializzare l'acquisto del talentuoso trequartista veneto classe 1995 dal Brescia, la società in cui è nato e cresciuto calcisticamente.



La firma di Morosini con il Grifone appare ormai questione di giorni se non addirittura di ore.



Al giocatore, già nel giro dell'Under 21 di Gigi Di Biagio, il Genoa garantirà un contratto quinquennale da 400 mila euro a stagione, mentre alle rondinelle la società rossoblu verserà una somma che oscilla attorno ai due milioni di euro per il cartellino. Proprio l'entità dei bonus, che andranno a definire la cifra totale che finirà nelle casse dei lombardi, è l'unico nodo da sciogliere affinché la trattativa vada a buon esito.



Nel caso le parti dovessero arrivare ad un accordo in tempi rapidi, Morosini potrebbe sottoporsi alle visite mediche di rito già prima di Capodanno, aggregandosi ai nuovi compagni il 2 gennaio alla ripresa degli allenamenti dopo la pausa natalizia.