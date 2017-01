Dopo aver ufficializzato in un solo giorno ben tre nuovi acquisti, Andrea Beghetto, Leonardo Morosini e Mauricio Pinilla, il Genoa potrebbe oggi regalare a Ivan Juric un altro rinforzo.



Con una trattativa lampo, sviluppata sotto traccia, infatti i dirigenti rossoblu sono arrivati a stringere un accordo con Adel Taarabt, trequartista marocchino attualmente in forza al Benfica conosciuto in Italia per la sua militanza nel Milan nella seconda parte della stagione 2013-14.



Taarabt è il classico funambolo tutto finte e dribbling, in grado si saltare l'uomo con una certa facilità soprattutto quando agisce sulla fascia, e dotato anche di una buona incisività in zona gol, come ben sanno i tifosi rossoblu, puniti da una sua giocata nella sua prima avventura in Serie A. Insomma sembra proprio il profilo più volte invocato Juric nella prima metà di campionato.



Il vero limite del 27enne marocchino è rappresentato da un carattere non sempre malleabile e da un fisico spesso soggetto ad eccessivi aumenti di peso. Proprio le motivazioni che l'hanno spinto ai margini del Benfica, convincendolo a cambiare aria.



Per riportarlo in Italia il Genoa stipulerà un prestito da diciotto mesi con la società portoghese, con quest'ultima che contribuirà a pagare parte dei due milioni di ingaggio percepiti ogni anno da Taarabt.