Prosegue la trattativa tra il Genoa e Mimmo Criscito per riportare il difensore campano laddove si è formato calcisticamente.



La strada da percorrere sembra essere in discesa, vista soprattutto la volontà del ragazzo di accettare il quinquennale propostogli dal Grifone. Ma lo Zenit, attuale proprietario del cartellino, prima di privarsi del proprio capitano vorrebbe rintracciarne il sostituto. Nelle scorse settimane si era vociferato di un interesse di Roberto Mancini, neo tecnico della squadra russa, per il rossoblù Armando Izzo, in un'operazione che chiuderebbe il cerchio virtuale venutosi a creare sull'asse Genova-San Pietroburgo.



Izzo tuttavia, nonostante la prospettiva di poter giocare da titolare in Champions League, non sembra molto allettato dall'idea di confrontarsi con un campionato dal livello decisamente inferiore rispetto alla Serie A, specialmente nell'anno che conduce al mondiale. Il difensore di Scampia preferirebbe quindi restare in Italia, dove peraltro non gli mancano le pretendenti.



Le operazioni Izzo-Criscito appaiono comunque non necessariamente congiunte ed è possibile che l'ex juventino possa arrivare a Pegli anche senza contropartita tecnica a favore dello Zenit.



Nel caso la trattativa con Criscito non dovesse andare in porto, vista anche la forte concorrenza del Napoli, il Genoa avrebbe già pronta l'alternativa. Ivan Juric ha infatti messo gli occhi su Davide Calabria, terzino ventenne del Milan. La società rossonera al momento non sembra disposta a lasciar partire uno prodotti migliori del proprio vivaio, tuttavia il grande mercato della squadra di Montella potrebbe convincere Calabria a chiedere la cessione in prestito per ritagliarsi un po' di quello spazio che inevitabilmente gli verrebbe a mancare con il Diavolo.