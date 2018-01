Si risveglia in casa Genoa un antico interesse di mercato: quello per Amato Ciciretti.



Secondo quanto riferisce Sky Sport, il trequartista del Benevento che nelle scorse settimane sembrava ad un passo dal Napoli non avrebbe trovato l'accordo neppure con il Getafe, club spagnolo con il quale è in trattativa ormai da diversi giorni.



Proprio approfittando dello stallo di quest'ultima operazione il Genoa vorrebbe provare ad aggiudicarsi le prestazioni del talentuoso fantasista laziale a lungo inseguito anche in passato, magari in collaborazione con il Parma, al quale verrebbe temporaneamente girato fino al termine della stagione.