Arriva dal Portogallo il primo colpo invernale del mercato del Genoa. Ma Pedro Pereira il capoluogo ligure lo conosce già molto bene. Nel 2015 fu infatti la Sampdoria ad andarlo a pescare, giovanissimo, nel vivaio del Benfica.



Considerato all'epoca come uno dei minorenni potenzialmente più interessanti d'Europa, l'esterno lusitano ci mise davvero poco per mettere in mostra le proprie doti di corsa e di assist-man. Alternatosi tra la prima squadra e la rappresentativa primavera, il classe 1998 lasciò i blucerchiati nel gennaio di un anno fa per far ritorno alla casa madre nell'ambito dell'operazione Djuricic.



Dotato di buona tecnica e di grande gamba, Pereira può agire indifferentemente come terzino destro in una difesa a quattro o come esterno a tutta fascia in un centrocampo a cinque.



Arriva al Genoa in prestito per un anno e mezzo, curiosamente con la stessa formula che lo scorso gennaio portò a Pegli, sempre dal Benfica, Adel Taarabt.



La passata militanza sull'altra sponda del Bisagno potrebbe far storcere un po' il naso a qualche sostenitore rossoblù. Forse proprio per evitare polemiche di questo tipo, ieri il ragazzo, dopo l'ufficializzazione del suo passaggio al Grifone, ha pensato bene di cancellare dal proprio profilo Instagram tutte le foto che lo ritraevano con la maglia della Sampdoria. Una mossa che però rischia di essere un boomerang sollevando le inevitabili ingiurie da parte del suo ex pubblico.