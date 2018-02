Nuovo capitolo nella vicenda relativa alla vendita dello stadio Luigi Ferraris.



Il Comune di Genova, proprietario dell'impianto, ha avanzato a Genoa e Sampdoria, usufruttuarie e possibili acquirenti della struttura, un conto da oltre 1 milione e 400 mila euro per saldare i canoni di concessione non corrisposti in passato dalle due società.



Secondo quanto riporta questa mattina l'edizione ligure di Repubblica, a richiedere il saldo di fatture risalenti al periodo compreso tra il 2009 e il 2012 è la commissione consigliare dedicata al piano di alienazione dei beni immobili del Comune genovese che dopo aver ufficializzato la messa in vendita del Ferraris ha anche formalizzato l'incarico all'Agenzia del Demanio per produrre una perizia in grado di stabilire il prezzo di mercato della struttura.



A chiedere ai due club di mettersi immediatamente in regola con gli arretrati, onde evitare pignoramenti e azioni legali è l'assessore comunale al bilancio e al patrimonio Pietro Piciocchi: "Dopo tanti anni - ha affermato il delegato - è giunto il momento che Genoa e Sampdoria regolarizzino la propria posizione, senza dover ricorrere a misure giuridiche che preferiremmo evitare".



La vicenda si inserisce in un quadro che vede le due società genovesi essere uscite recentemente allo scoperto circa la possibilità di acquistare il Ferraris. Nelle scorse settimane le dirigenze rossoblucerchiate hanno anche prodotto una stima di parte sul valore dello stadio, avanzando una proposta d'acquisto complessiva di poco meno di 7 milioni di euro.