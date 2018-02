Genoa e Sampdoria adesso fanno sul serio.



Dando conferma a quanto dichiarato dalle due dirigenze nelle scorse settimane, i club hanno presentato nei giorni scorsi un'offerta per l'acquisto congiunto dello stadio Luigi Ferraris di Genova. A rendere nota la notizia è stato questo pomeriggio Stefano Anzalone, assessore comunale con delega agli impianti sportivi: "Confermo che la manifestazione d'interesse per l'acquisizione dello stadio Ferraris è arrivata - ha dichiarato Anzalone all'Ansa - questo ci permette di richiedere al Demanio una perizia per far valutare l'impianto".



Compiuto questo passo, prende di fatto ufficialmente il via l'iter per la cessione dell'impianto di Marassi, attualmente di proprietà del Comune. La prossima mossa spetta ora a Palazzo Tursi che dovrà commissionare una stima di parte sulla struttura e poi comunicarla ai possibili acquirenti.



L'assessore ha inoltre spiegato come, a quanto gli risulta, l'offerta rossoblucerchiata sarebbe minore rispetto al valore scaturito dalla stima fatta eseguire nelle scorse settimane dai due club e quindi "essere sicuramente inferiore ai 7 milioni di euro".