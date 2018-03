In attesa di sfidarsi in campo il prossimo 7 aprile, Genoa e Sampdoria si starebbero scontrando sul fronte del calciomercato per aggiudicarsi le prestazioni di un talento del Palermo.



Secondo quando riferisce CalcioWeb.eu, le dirigenze rossoblù e blucerchiate avrebbero trascritto nei rispettivi taccuini il nome di Igor Coronado, 25enne trequrtista brasiliano della formazione rosanero che a suon di gol e assist sta provando a trascinare i siciliani verso l'immediato ritorno in Serie A. Proprio la possibile promozione della formazione di Bruno Tedino potrebbe però ostacolare la trattativa, convincendo il giocatore a rispettare il suo contratto quadriennale.