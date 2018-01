Sarebbe addirittura più basso di quanto inizialmente ipotizzato il valore di vendita dello stadio Luigi Ferraris di Genova.



La perizia tecnica commissionata da Genoa e Sampdoria sulla struttura di Marassi, ed esposta ieri nel corso dell'incontro tra i dirigenti delle due società e i vertici comunali, ha infatti stimato come la cifra per l'acquisizione del Ferraris non dovrebbe superare i 7 milioni di euro. Somma addirittura più bassa di quei 10 milioni ipotizzati la scorsa settimana dall'assessore allo sport genovese Stefano Anzalone.



Nei prossimi giorni il comune di Genova, proprietario dell'impianto, in accordo col demanio presenterà a sua volta una propria perizia. A quel punto le parti in causa si rincontreranno per stabilire il destino dello stadio più antico d'Italia.



Nel corso dell'incontro di ieri Genoa e Sampdoria hanno spiegato come le loro intenzioni siano quelle di acquistare al 50% ciascuna il Ferraris per poi investirvi circa 35 milioni di euro in lavori di messa a norma e riammodernamento. Nel frattempo le due società procederanno prima della ripresa del campionato alla rizollatura totale del manto erboso, apparso in condizioni indegne nelle ultime settimane. Il costo totale dell'operazione si aggira intorno ai 150 mila euro.