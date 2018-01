Un colpo al cerchio ed uno alla botte.



Il sindaco di Genova Marco Bucci conferma la notizia diffusa ieri da Repubblica di una possibile vendita del Luigi Ferraris alla Sampdoria, auspicando però che ad assicurarsi la proprietà dello stadio di Marassi possano essere entrambe le compagini cittadine: "La Sampdoria si è fatta avanti - ha dichiarato il primo cittadino allo stesso quotidiano - ma mi piacerebbe che fossero le due squadre cittadine, quindi anche il Genoa, ad acquistare il Ferraris".



A far discutere molto, oltre alla possibile cessione in esclusiva dell'impianto alla sola società blucerchiata, è stato poi anche il prezzo al quale sarebbe venduto il più antico stadio d'Italia. Una cifra che l'assessore comunale allo sport, Stefano Anzalone, aveva indicato attorno ai 10 milioni di euro. A tale riguardo Bucci si mostra però più prudente del suo collaboratore: "Aspettiamo la perizia, mica detto che lo diamo via per 10 milioni. C’è da seguire l’iter di legge, quindi è necessaria una gara".