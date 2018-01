Questa volta è il Genoa a bussare in casa Sassuolo.



Dopo tanti tentativi, peraltro tutti andati a vuoto, operati nei giorni scorsi dalla società neroverde nei confronti di diversi giocatori rossoblu, adesso è il Grifone a tentare di accaparrarsi le prestazioni di un tesserato della società emiliana.



Secondo quanto riporta questa mattina Il Secolo XIX, il club più antico d'Italia avrebbe infatti messo gli occhi sul centrocampista Luca Mazzitelli. In scadenza di contratto a fine stagione, il classe 1995 rappresenterebbe quel profilo che da tempo la dirigenza genoana ricerca per sistemare la propria linea mediana.



Cresciuto calcisticamente nella Roma, Mazzitelli è un mediano dotato di una buona corsa e di un'ottima capacità balistica, dote che spesso sfrutta per cercare la porta con conclusioni dalla distanza. Giunto al Sassuolo nell'estate 2016, Mazzitelli si era messo in luce nella stagione precedente con il Brescia in Serie B tanto da guadagnarsi anche la maglia dell'under 21 azzurra. Con i neroverdi emiliani però ha faticato più del previsto ad imporsi, divenendo presto una seconda scelta di lusso nelle gerarchie dei vari tecnici transitati in questo anno e mezzo sulla panchina sassuolese.