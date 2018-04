sarà un Genoa fortemente condizionato dalle assenze quello che questa sera alle 18:30 sfiderà a Marassi il Cagliari, nel recupero della gara non disputata un mese fa a causa della tragica morte di Davide Astori.



Tra infortuni e squalifiche saranno ben sei gli uomini su cui non potrà fare affidamento Davide Ballardini. Il reparto più martoriato è sicuramente quello difensivo dove il lungodegente Armando Izzo è stato raggiunto ieri in infermeria da Jawad El Yamiq. A disposizione del tecnico restano Quindi appena 4 elementi di ruolo, Biraschi, Spolli e Zukanovic, che dovrebbero partire titolari davanti a capitan Perin, e Rossettini, unico cambio disponibile.



Poche scelte anche in attacco con Pandev e lapadula destinati a partire nuovamente assieme dal primo minuto, viste le contemporanea assenze dello squalificato Taarabt e dell'acciaccato Galabinov e la non ancora perfetta forma fisica di Pepito Rossi.



Più difficile la situazione a centrocampo, dove gli unici sicuri di un posto sembrano essere Laxalt e Hiljemark. In regia, al posto dello squalificato Bertolacci e stante l'indisponibilità di Veloso, dovrebbe essere ripescato Cofie con uno tra Rigoni e Bessa ad affiancarlo sul centrodestra. Sulla fascia destra, infine, ballottaggio a tre tra Lazovic, Pereira ed il rientrante Rosi.