Gli scarsi risultati di questo avvio di campionato (un punto in tre partite) unite ad una gestione dello spogliatoio discutibile, vedasi i casi Ninkovic e Rigoni, e ad una scarsa valorizzazione dei giovani, Beghetto e Morosini su tutti, rischiano di costare caro ad Ivan Juric.



La dirigenza del Genoa, in queste settimane impegnata nella trattativa per il passaggio di proprietà del club, non perde di vista la situazione del campo ed alla luce di quanto raccolto in queste prime settimane dall'allenatore croato starebbe pensando ad un suo allontanamento in caso di ulteriori passi falsi.



Più che la sfida di domenica con una Lazio in gran spolvero, per Juric potrebbe risultare decisivo l'impegno casalingo contro il Chievo in programma mercoledì prossimo, nel primo turno infrasettimanale del campionato. Se nei prossimi 180 minuti la squadra guidata dal tecnico di Spalato non darà segnali importanti di risveglio, l'esonero apparirà praticamente inevitabile.



Tra i nomi dei possibili sostituti in pole position sembra esserci Massimo Oddo, vecchio pallino del presidente Preziosi da almeno un paio di stagioni. Dopo la deludente stagione con il Pescara, l'ex terzino di Milan e Lazio freme all'idea di tornare ad allenare.



Non dovesse arrivare Oddo, le strade alternative portano a Francesco Guidolin, già sulla panchina rossoblù nell'estate 2005 prima che la retrocessione sub-judice spingesse il Grifone in Serie C1, e Walter Mazzarri, inviso però a parte della tifoseria per via dei suoi trascorsi blucerchiati.



In ogni caso la scelta del nuovo eventuale allenatore verrà presa in accordo tra Preziosi e la nuova dirigenza che sta trattando l'acquisto del club.