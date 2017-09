In attesa di capire se e quando avverrà il passaggio societario dalle mani di Enrico Preziosi a quelle di Giulio Gallazzi, l'eventuale futura dirigenza del Genoa è già al lavoro per cercare di definire la nuova struttura della squadra.



A tal proposito Gallazzi e soci hanno già individuato chi potrebbe essere il futuro direttore generale del Grifone. Il nome in cima alle preferenze è quello di Pierpaolo Marino, ex DG tra le altre di Napoli, Atalanta ed Udinese.



Già in passato il profilo di Marino è stato più volte accostato al Genoa. Anche nei mesi scorsi diversi rumors vociferavano di ripetuti contatti tra il manager campano e Preziosi, poi mai andati in porto.



Chissà che adesso, con l'eventuale cambio societario alle porte, non possa essere la volta buona per vedere l'esperto dirigente a Pegli.