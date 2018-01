Benevento e Genoa starebbero lavorando ad un interessante scambio di mercato.



La ricerca di una prima punta di peso da parte dei sanniti potrebbe portare in giallorosso Andrej Galabinov, uno dei tanti esuberi del Grifone nel reparto d'attacco. Il centravanti bulgaro ha diverse richieste in Serie B ma è chiaro che di fronte ad un'offerta di un club di categoria superiore sarebbe propenso ad accettare quest'ultima, nonostante la difficile situazione in cui versa la squadra di De Zerbi.



Il Genoa, che la scorsa estate prelevò Galabinov a costo zero essendo all'epoca svincolato, lascerebbe andare il giocatore inserendolo come parziale contropartita per mettere le mani sul cartellino di Amato Ciciretti. Nonostante i pressanti ammiccamenti del Napoli, il trequartista laziale non ha ancora raggiunto l'accordo con il club partenopeo ed il Grifone, da tempo sulle sue tracce, vorrebbe approfittare di questa fase di stallo per inserirsi nella trattativa, magari lasciando il numero 10 a Benevento fino al termine della stagione.



Se lo scambio con il fantasista non dovesse andare in porto, il Genoa potrebbe ripiegare su un altro elemento dei sanniti, l'esterno Gaetano Letizia.