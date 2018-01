Due vecchie conoscenze della Serie A sono all'opera per provare a portare Diego Laxalt dal Genoa al Galatasaray.



Secondo il portale turco sporx.com, Fatih Terim, allenatore del club di Istanbul, avrebbe individuato nell'esterno uruguaiano il principale rinforzo per il mercato di gennaio, chiedendo al proprio portiere, l'ex laziale Fernando Muslera, di provare a convincere il compagno di nazionale a seguirlo in riva al Bosforo.



Per l'Imperatore ottomano il profilo di Laxalt sarebbe quello ideale per coprire la fascia sinistra del proprio schieramento ma la missione del Galatasaray non si prospetta per nulla facile. Dopo essere stato uno dei giocatori del Genoa più richiesti nell'ultimo mercato estivo, con la riapertura delle contrattazioni Laxalt è tornato ad essere l'oggetto del desiderio di numerosi club.



Agli interessi noti e ormai datati di Atalanta e Fiorentina, negli ultimi giorni si è aggiunto anche quello del Torino. Più che la concorrenza, il vero ostacolo del club turco sembrerebbe essere la volontà della dirigenza rossoblù. Proprio ieri, infatti, il direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti, ha assicurato che almeno in questa sessione di mercato Laxalt non lascerà Pegli.