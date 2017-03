L'interesse della Lazio nei confronti di Mattia Perin è cosa nota. Ma arrivare al portiere del Genoa per la società biancoceleste sarà tutt'altro che semplice.



La richiesta del Grifone per lasciar partire uno dei suoi ultimi uomini-simbolo è infatti piuttosto elevata, e si aggira sui 15-20 milioni di euro. Non che l'estremo difensore non valga quella cifra. Ma le perplessità dei possibili acquirenti stanno piuttosto nelle condizioni fisiche del ragazzo, alle prese con il terzo grave infortunio della sua carriera.



Lotito tuttavia sembra sempre più intenzionato a garantirsi le prestazioni del 24enne di Latina tanto che per tesserarlo potrebbe rinunciare ad uno dei prodotti migliori del vivaio laziale, Danilo Cataldi, inserendolo nella trattativa con Preziosi come parziale contropartita.



I termini per il buon esito della contrattazione non sono però per nulla scontati. Se alla dirigenza genoana la proposta potrebbe anche star bene, il mediano dell'Under 21 non sembra del tutto d'accordo.



Cataldi, cresciuto a Formello e tifoso laziale da sempre, è attualmente in prestito secco proprio al Genoa e a giugno dovrebbe far ritorno nella Capitale. L'esperienza in rossoblu non è stata fino a questo momento troppo felice per lui che peraltro non ha mai nascosto il desiderio di diventare una bandiera degli aquilotti. Difficile, quindi, che Cataldi possa accettare di rientrare in un'eventuale scambio con Perin.