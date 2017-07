Per ammissione diretta del presidente Enrico Preziosi, il primo obiettivo in attacco del nuovo Genoa rimane Gianluca Lapadula.

La strada che porta al centravanti del Milan è tuttavia decisamente in salita vista l'ampia distanza in essere tra la valutazione data dalla società rossonera rispetto alla cifra offerta dal club rossoblu.



Ecco allora perchè il Grifone sta sondando anche la strada che conduce a Filip Djordjevic della Lazio, considerato l'alternativa più probabile all'ex capocannoniere di serie B. Il serbo reduce da tre campionati piuttosto deludenti in maglia biancoceleste è sul piede di partenza e la Lazio potrebbe accontentarsi dei tre milioni proposti dal Genoa per lasciarlo partire.



Tuttavia,secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, i due club starebbero pensando di inserire nell'operazione una pedina di scambio che permetterebbe di chiudere la trattativa praticamente a costo zero. La Lazio ha infatti l'esigenza di sopperire alla probabile partenza di Federico Marchetti ed avrebbe individuato nel genoano Eugenio Lamanna il sostituto ideale del portiere veneto.