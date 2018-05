L'intenzione del Genoa di portare a Pegli Ilija Nestorovski è qualcosa di più di una suggestione.



Il direttore generale rossoblù Giorgio Perinetti è convinto che una delle lacune più grandi evidenziate quest'anno dal Grifone sia stata proprio la mancanza di un bomber da doppia cifra in grado di far fare un salto di qualità alla squadra. Un profilo che calzerebbe a pennello con quello del centravanti macedone del Palermo.



L'ostacolo è però rappresentato dalla volontà della società siciliana di non volersi privare del suo uomo migliore, forte anche di un contratto in scadenza nel 2021, soprattutto in caso di immediato ritorno in Serie A. Tuttavia se i rosanero dovessero mancare la promozione difficilmente il 28enne balcanico accetterebbe di trascorrere un'altra stagione in cadetteria e il Genoa in quel caso sarebbe la sua destinazione preferita, anche grazie alla grande influenza esercitata nei suoi confronti dal suo capitano in nazionale Goran Pandev.



Il Genoa ha comunque già studiato le possibilità alternative per assicurarsi Nestorovski in entrambi i casi.

Se il Palermo dovesse salire verrebbe proposto uno scambio, con formula da definire, tra il macedone e Lapadula, che i rossoblù dovranno riscattare obbligatoriamente dal Milan il prossimo giugno. In caso di permanenza in B dei siciliani, invece, la pedina di scambio potrebbe essere quel Andrej Galabinov che già a gennaio fu cercato con una certa insistenza dai rosanero e che in ogni caso sembra destinato a salutare il Grifone.