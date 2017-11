La pausa che quest'anno terrà ferma la Serie A dal 7 al 20 gennaio permetterà alle squadre della massima categoria di tirare il fiato tra la fine del girone d'andata e l'inizio di quello di ritorno.



L'opportunità verrà però sfruttata dai club anche per fare un richiamo sulla preparazione estiva. Ecco perché già in queste settimane i dirigenti delle società sono al lavoro per cercare una struttura nella quale far trascorrere due settimane di ritiro ai propri giocatori.



Un discorso che ovviamente include anche il Genoa. Secondo le indiscrezioni riportate questa mattina dal Secolo XIX, Perinetti, Donatelli e Ballardini di comune accordo avrebbero individuato nel centro Coni di Formia, nel Lazio, la location ideale per consentire al Grifone di ricaricare le batterie in vista della seconda parte di stagione.



La soluzione al momento è soltanto un'ipotesi che verrà approfondita nelle prossime settimane.