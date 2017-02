Neanche il tempo di tornare in campo, dopo oltre un mese e mezzo di stop forzato, che per Miguel Veloso è di nuovo tempo di fare i conti con un nuovo infortunio.



Gli esami diagnostici sostenuti ieri dal mediano portoghese, uscito poco dopo la mezzora di gioco venerdì sera nell'anticipo di campionato contro il Napoli, hanno evidenziato una lesione ai tendini della gamba destra. Un infortunio grave che costringerà Veloso ad almeno altri 40 o 50 giorni di assenza dai campi.



Ciò significa che il lusitano salterà almeno 5 delle prossime gare nelle quali sarà impegnato il Grifone, derby di ritorno compreso. Pescara, Empoli e Milan le partite esterne che non lo vedranno protagonista, oltre alla già citata sfida con la Sampdoria ed all'impegno interno con il Bologna.



Probabile che Veloso possa quindi tornare disponibile dopo la sosta di fine marzo, il 2 aprile in occasione del ritorno a Marassi di Gian Piero Gasperini e della sua Atalanta.