Quando tutto sembrava ormai definitivo, l'arrivo di Jawad El Yamiq al Genoa è inaspettatamente e definitivamente saltato.



Alla base del mancato trasferimento in Italia del centrale marocchino ci sarebbe un cambio di strategia da parte del Raja Casablanca, il club che detiene il possesso sul cartellino del 26enne, sulle modalità di pagamento del giocatore.



In particolare ai dirigenti maghrebini non sarebbe piaciuto il piano di rateizzazione proposto dal Genoa per il saldo degli 800 mila euro concordati tra le due società. Incompresioni insanabili che, nonostante Yamiq avesse già sostenuto le visite mediche con il Grifone e firmato un accordo fino al 2021, che però non era ancora stato depositato in Lega Calcio, hanno portato al definitivo blocco dell'operazione.