Dietro alla decisione di Carlo Tavecchio di non concedere la grazia ad Armando Izzo ci sarebbero motivazioni di tipo morale.



Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, il presidente federale, inizialmente persuaso dall'accettare la richiesta avanzata dai legali di Izzo lo scorso agosto, in un secondo tempo avrebbe cambiato idea considerando il fatto che sul giocatore pende anche un processo penale.



Izzo è infatti uno degli indagati dell’inchiesta portata avanti dalla Procura di Napoli dalla quale è scaturito il procedimento sportivo e la cui udienza è prevista il 26 settembre.



Per Tavecchio graziare un giocatore a rischio condanna dalla giustizia ordinaria sarebbe stata una mossa quantomeno rischiosa, considerando anche il fatto che Izzo tornerà comunque in campo tra meno di un mese.