La lesione muscolare di primo grado al soleo della gamba destra che terrà Miguel Veloso lontano dai campi probabilmente per tutto febbraio, costringerà il Genoa a fare a meno del regista portoghese per almeno quattro gare. Ma la sua assenza potrebbe prolungarsi ulteriormente.



Sicuramente il centrocampista di Coimbra salterà le trasferte in casa di Lazio e Chievo, in programma nelle prossime due giornate di Serie A, oltre al successivo impegno di Marassi contro l'Inter. Qualche timida speranza di rivedere Veloso in campo la si può nutrita per l'incontro del 24 febbraio a Bologna, ma è più probabile che, anche per evitare dannose ricadute, il 31enne torni a disposizioni soltanto per una delle due successive gare interne, con il Cagliari del 4 marzo o addirittura per quella di sette giorni più tardi con il Milan.



In ogni caso, si tratterà di una perdita pesante per Ballardini che, privato del suo metronomo, si vedrà costretto a ridisegnare la propria squadra.