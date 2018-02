30,7 milioni in entrata, 1,65 in uscita: con un saldo netto di oltre 29 milioni di euro il Genoa risulta essere la società che nel mercato appena concluso ha realizzato il maggior ricavo tra cessioni ed acquisti.



Grazie soprattutto alla partenza milionaria di Pietro Pellegri, i rossoblu si sono infatti issati in cima alla graduatoria delle squadre di Serie A che più hanno guadagnato nell'ultima finestra di mercato. Dietro al Grifone, ma staccatissima, c'è la Roma il cui mercato ha fruttato un saldo positivo di quasi 20 milioni.



Un tesoretto, quello messo assieme dai dirigenti genoani, che potrebbe tornare utile per appianare una parte di quegli 80 e passa milioni di euro di debiti accumulati negli ultimi anni.