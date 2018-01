Se non è emergenza poco ci manca.



Il Genoa che domani pomeriggio ospiterà a Marassi il Sassuolo, nella prima giornata di ritorno del campionato, rischia di essere molto diverso da quello visto in campo nelle ultime settimane. Per la prima volta in due mesi, ovvero dal suo ritorno sulla panchina rossoblu, Davide Ballardini si trova a dover fare la conta dei suoi giocatori prima di scegliere l'undici da opporre all'avversario di turno.



Tra linfluenze di stagione ed acciacchi vari non sono pochi gli elementi in dubbio per la gara di domani pomeriggio. Il reparto più falcidiato è sicuramente quello difensivo. Izzo è reduce da tre giorni di febbre ed anche il suo naturale sostituto, Davide Biraschi, non se la passa meglio. Se il difensore partenopeo non dovesse recuperare al suo posto sul centro-destra verrebbe schierato Luca Rossettini, uno che di solito la linea arretrata è abituato a guidarla dal mezzo.



A centrocampo, oltre al solito Migliore fuori per un guaio muscolare almeno fino a fine gennaio, sono in netto ribasso anche le condizioni fisiche di Miguel Veloso. Il regista portoghese difficilmente riuscirà a scendere in campo domani. Probabile che al suo posto possa agire il ghanese Cofie, a meno che Ballardini non opti per un improbabile cambio di modulo che preveda una linea mediana a quattro a supporto di un trequartista e delle due punte.



Proprio l'attacco è il reparto che al momento da maggiori garanzie, non tanto dal punto di vista realizzativo quanto da quello numerico. I malanni accusati in settimana prima da Pellegri e poi da Taarabt sono ormai alle spalle e se il giovane centravanti dovrebbe sedersi in panchina a fianco di Pepito Rossi e Lapadula, per il marocchino il posto da titolare in tandem con Pandev è praticamente una certezza.