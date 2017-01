Primo giorno di lavoro per il Genoa dopo la lunga pausa natalizia.



Questo pomeriggio i ragazzi di Ivan Juric si sono allenati a porte aperte al Signorini di Pegli, iniziando la preparazione in vista del primo impegno del 2017, la gara interna di domenica contro la Roma. Centinaia i sostenitori presenti sugli spalti, tra cui molti giovanissimi accorsi ad ammirare i propri idoli approfittando delle chiusure delle scuole.



Oltre che la prima sessione del nuovo anno, quello odierno è stato anche il primo allenamento senza Leonardo Pavoletti e Tomas Rincon, ormai accasatisi rispettivamente al Napoli e alla Juve nonostante il calciomercato aprirà ufficialmente i battenti solamente domani.



Per due giocatori che hanno salutato ci sono stati altrettanti volti nuovi che invece hanno fatto il loro debutto al fianco di Burdisso e compagni. In campo si sono infatti visti sia Leonardo Morosini, prelevato dal Brescia, che Andrea Beghetto, il quale dopo aver sostenuto le visite mediche in mattinata si è subito aggregato al gruppo. Il giovane esterno è stato acquistato della Spal, alla quale, oltre a due milioni di euro, è stato girato in prestito anche Davide Brivio, altro assente di giornata al Signorini. Non presenti, ma solo per motivi fisici, anche il lungodegente Veloso e l'influenzato Perin.