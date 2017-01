Dopo Leonardo Pavoletti e Tomas Rincon, presto potrebbe salutare il Genoa anche Riccardo Fiamozzi.



L'esterno trentino è infatti ad un passo dal Frosinone, club attualmente al secondo posto in Serie B. Stando a quanto riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito internet, la trattativa potrebbe chiudersi già oggi con un prestito semestrale con obbligo di riscatto in caso di promozione dei ciociari in Serie A.



Arrivato al Genoa in estate come prima alternativa a Diego Laxalt, Fiamozzi ha faticato molto a trovare spazio nell'11 di mister Juric, facendo solo cinque apparizione tra campionato e Coppa Italia e quasi sempre da subentrante.



Su di lui nelle scorse settimane si era mosso anche il Pescara, club dal quale era stato prelevato lo scorso agosto.



Congelato invece, almeno per il momento, il trasferimento di Davide Brivio alla Spal. Il giocatore, intenzionato a lasciare Genova, non sarebbe infatti convinto di scendere di categoria e si starebbe guardando attorno alla ricerca di un ingaggio in A.