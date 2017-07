Giovanni Simeone è sempre più lontano dal Genoa.



A contendersi le prestazioni del giovane centravanti argentino sono rimaste ormai soltanto Fiorentina e Torino, con i viola che al momento paiono in netto vantaggio rispetto ai granata, anche in virtù di un'offerta sensibilmente più alta.



Per assicurarsi il cartellino del Cholito, negli scorsi giorni la società dei Della Valle ha proposto ai dirigenti rossoblù 20 milioni di euro più 5 di bonus, mentre il Toro non è andato oltre i 15 più 3. Una differenza sostanziale che porebbe far pendere l'ago della bilancia in direzione dei toscani.



Nelle prossime ore, comunque, i granata potrebbero rilanciare per regalare a Sinisa Mihajlovic quello che il tecnico serbo ritiene essere la spalla ideale di Andrea Belotti.



Di certo tra oggi e domani se ne saprà di più. L'agente di Simeone, Leo Rodriguez, atteso in Italia già da qualche giorno, arriverà nel nostro Paese in queste ore e tra i suoi interlocutori principali ci saranno proprio i due direttori sportivi di Fiorentina e Torino, Pantaleo Corvino e Gianluca Petrachi.



In attesa di sviluppi sul proprio futuro, il numero nove rossoblu rimane un giocatore del Genoa e risponderà "presente" al raduno della squadra fissato per domani mattina a Pegli.